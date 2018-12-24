Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Грабителя схватили на месте преступления
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Суд признал виновным 48-летнего жителя Энгельса в покушении на грабеж.
- Установлено, что 13 июня пьяный мужчина прогуливался по улице Колотилова города Энгельса. Около одного из домов он заметил сумки. Вещи стояли без присмотра.
Злоумышленник схватил их и унес. Остановившись неподалеку, он вытащил оттуда около 17 тыс. рублей и два телефона, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Все это заметил хозяин имущества, который подошел к вору и потребовал отдать все обратно.
Мужчина бросился наутек, но его задержала полиция.
Ему назначили год колонии строгого режима.