2018-12-24T14:49:48+03:00
Происшествия

Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это

Грабителя схватили на месте преступления
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 48-летнего жителя Энгельса в покушении на грабеж.

- Установлено, что 13 июня пьяный мужчина прогуливался по улице Колотилова города Энгельса. Около одного из домов он заметил сумки. Вещи стояли без присмотра.

Злоумышленник схватил их и унес. Остановившись неподалеку, он вытащил оттуда около 17 тыс. рублей и два телефона, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Все это заметил хозяин имущества, который подошел к вору и потребовал отдать все обратно.

Мужчина бросился наутек, но его задержала полиция.

Ему назначили год колонии строгого режима.

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