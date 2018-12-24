2018-12-24T15:01:24+03:00
Общество

Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова

Наледь сошла с крыши, которая закреплена за «УК «Волжская ЖЭК»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку после случая падения сосульки на голову горожанки.

- Установлено, что 23 декабря из-за упавшей с крыши дома №3 на улице Набережная Космонавтов наледи 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Она госпитализирована, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Надзорный орган выяснит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям ООО «УК «Волжская ЖЭК». Злополучная крыша закреплена за этой компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове на голову девушки упала сосулька

Пострадавшая обратилась в больницу(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему