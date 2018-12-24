Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
Наледь сошла с крыши, которая закреплена за «УК «Волжская ЖЭК»
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Прокуратура Волжского района Саратова начала проверку после случая падения сосульки на голову горожанки.
- Установлено, что 23 декабря из-за упавшей с крыши дома №3 на улице Набережная Космонавтов наледи 16-летняя девушка получила телесные повреждения. Она госпитализирована, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Надзорный орган выяснит все обстоятельства происшествия и даст оценку действиям ООО «УК «Волжская ЖЭК». Злополучная крыша закреплена за этой компанией.
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