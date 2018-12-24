На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления

СЕГОДНЯ 14:31 2018-12-24T14:33:20+03:00

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На Балаковской АЭС в 14-й раз прошел один из самых главных станционных конкурсов профмастерства – конкурс на звание «Лучшая смена блочного щита управления (БЩУ)». Именно специалисты БЩУ круглосуточно, без перерывов на праздники и выходные, управляют энергоблоками атомной станции, следят за многотысячными техническими параметрами работы реакторного и турбинного отделений, неся ответственность за надежную и безопасную работу АЭС.

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По традиции к этому ответственному экзамену оперативный персонал смен начинает готовиться задолго до финальных состязаний, ведь предварительный отбор команд-участниц проводится по итогам производственных показателей. Затем коллективы самых успешных смен участвуют в теоретическом тестировании по профильной тематике (каждый специалист в этом году ответил на 80 вопросов).

К заключительному этапу из двадцати определились четыре сильнейшие смены БЩУ. В финале они по очереди отрабатывали сценарий конкурсного задания на полномасштабных тренажерах учебно-тренировочного центра АЭС. Это не только самая захватывающая и яркая, но и самая напряженная по эмоциональному накалу часть конкурса. Ведь установочное задание до самой последней минуты держится в секрете. В этом году оно было сформировано с учетом опыта эксплуатации Балаковской АЭС, а конкурсантам предстояло устранить сразу четыре условные нештатные ситуации на энергоблоке – не более чем за 40 минут.

Члены жюри — все с солидным опытом работы на БЩУ — оценивали не только правильность выполнения заданий, но и стрессоустойчивость персонала, командное взаимодействие смены.

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- Конкурсной комиссии было не просто выбрать лучшую смену – все участники набрали практически одинаковое количество баллов, а это яркое подтверждение высокого уровня квалификации и профессионализма оперативных смен, — говорит начальник группы отдела подготовки оперативного персонала Виктор Середнев. — Места в рейтинге лучших распределились только с учетом отдельных нюансов в работе конкурсантов.

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Победителем профессиональных соревнований в этом году признана смена «В» энергоблока №4: начальник смены блока АЭС Валерий Марьясов, начальник смены реакторного цеха №2 Данила Афанаскин, начальник смены турбинного цеха №2 Станислав Кузин, ведущий инженер по управлению реактором Юрий Конечный и ведущий инженер по управлению турбиной Павел Шляфер.

Напомним, история «атомного» конкурса началась в декабре 2004 года. С 2016 года конкурс по праву носит имя своего основателя – Анатолия Михайловича Сиротина, который с 1993 по 2016 годы был первым заместителем главного инженера по эксплуатации Балаковской АЭС.

Для справки: Анатолий Михайлович Сиротин - кавалер ордена «Знак почета», заслуженный энергетик РФ, ветеран атомной энергетики и промышленности РФ, все эти годы он возглавлял жюри конкурса на звание «Лучшая смена БЩУ».