Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-24T14:25:40+03:00

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Суд в Саратове признал виновными парней 19, 20 и 22-х лет в краже и уничтожении чужого имущества.

- В августе подсудимые украли три «Лады» в Заводском районе. В этом же месяце один из них облил бензином и сжег украденную машину со всем имуществом, что находилось в салоне. Легковушка полыхала в овраге, за 600 метров от трассы Р-22 в Лысогорском районе. Суд оценил ущерб в 48 тыс. рублей.

Этот же молодой человек 17 августа утащил стройинструменты из квартиры на улице Пензенской. В этом месте он забыл документы своего подельника по угонам автомобилей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд назначил троице от 2 до 4 лет лишения свободы. Двое отправятся в исправительную колонию общего режима, а один - на зону строгого режима. При этом он должен выплатить штраф — 10 тыс. рублей.