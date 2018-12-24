В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-24T14:23:49+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев днем 24 декабря побывал в Балакове.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он посетил площадку дома ЖСК «Возрождение» в микрорайоне 3г.

Строительство дома началось в 2012 году, однако в следующем году было приостановлено. На момент банкротства компании-застройщика «Саратовгесстрой» 10-подъездный 10-этажный дом был построен лишь на 3%.

В 2017 году при поддержке Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина проблемы незавершенных домов «Саратовгесстроя» в г. Балаково начали решаться. Куратором объектов стал депутат ГД РФ Николай Панков. Был найден инвестор – компания «Саратовоблжилстрой», строительство возобновилось. В прошлом году был достроен первый дом, в этом году – сданы 4 блок-секции второго.

- Строительство первой очереди завершено. Были сложности, но после обращения к Вячеславу Володину проблемы начали решаться. Объединив все усилия – депутатов, исполнительной власти, района, строителей, общественности — мы смогли закончить дом. В следующем году завершим вторую очередь дома, и проблема обманутых дольщиков в Балакове будет решена, — отметил Губернатор.

В новом доме свои квартиры получил 71 обманутый дольщик. Также в этом доме 121 квартира будет выделена детям-сиротам. По словам главы Балаковского района Александра Соловьева, Балаково стал первым городом региона, где исполнены все решения суда на начало года по предоставлению жилья сиротам.

Александр Соловьев также сообщил, что принято решение построить в новом микрорайоне детский сад на 160 мест.

В следующем году строительство дома будет продолжено. Планируется ввести оставшиеся 6 подъездов, в которых квартиры получат 90 семей обманутых дольщиков, а 328 квартир будут выделены детям-сиротам.