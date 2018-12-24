Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-24T14:03:18+03:00

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Сегодня в снегопад коммунальные предприятия обеспечивают вывоз ТКО с более чем 3000 контейнерных площадок Саратова. Из-за обильного снегопада и заторов на дорогах фиксируются случаи отставания от графика работы по отдельным маршрутам. Мусоровывозящие компании вывели на маршруты максимальное количество спецтехники, в том числе и резервные машины. В Саратове в настоящее время на вывозе ТКО задействовано более 130 единиц специального транспорта.

- По опыту прошлых снегопадов мы в режиме реального времени отслеживаем соблюдение графика вывоза, как мусоровывозящие компании справляются с ситуацией. Несмотря на осадки, город остается проездным. Однако заторы есть, и графики сдвигаются. Это отметили все мусоровывозящие компании. Примерно по 40-50 контейнерным площадкам имеются сложности с подъездом. Данные о невозможности проезда передаются в администрации районов, оперативно расчищаются проезды, сразу направляются мусоровозы для зачистки площадок. Исходя из оперативных данных Регоператор инициировал вывод на маршруты резервных машин на зачистку непроездных площадок, которые не сумели убрать с утра, — заявил директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Весь объем образующихся отходов в зоне деятельности Регоператора направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты современные мусороперерабатывающие комплексы. Снегопад не повлиял на транспортирование ТКО с мусороперегрузочных станций Саратова в Энгельсский Экотехнопарк и процесс обработки коммунальных отходов. Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сложных погодных условий.