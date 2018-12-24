2018-12-24T14:03:18+03:00
Недвижимость

Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы

Снегопад осложнил работу по вывозу мусора
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня в снегопад коммунальные предприятия обеспечивают вывоз ТКО с более чем 3000 контейнерных площадок Саратова. Из-за обильного снегопада и заторов на дорогах фиксируются случаи отставания от графика работы по отдельным маршрутам. Мусоровывозящие компании вывели на маршруты максимальное количество спецтехники, в том числе и резервные машины. В Саратове в настоящее время на вывозе ТКО задействовано более 130 единиц специального транспорта.

- По опыту прошлых снегопадов мы в режиме реального времени отслеживаем соблюдение графика вывоза, как мусоровывозящие компании справляются с ситуацией. Несмотря на осадки, город остается проездным. Однако заторы есть, и графики сдвигаются. Это отметили все мусоровывозящие компании. Примерно по 40-50 контейнерным площадкам имеются сложности с подъездом. Данные о невозможности проезда передаются в администрации районов, оперативно расчищаются проезды, сразу направляются мусоровозы для зачистки площадок. Исходя из оперативных данных Регоператор инициировал вывод на маршруты резервных машин на зачистку непроездных площадок, которые не сумели убрать с утра, — заявил директор Регионального оператора по обращению с ТКО Михаил Андреев.

Весь объем образующихся отходов в зоне деятельности Регоператора направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты современные мусороперерабатывающие комплексы. Снегопад не повлиял на транспортирование ТКО с мусороперегрузочных станций Саратова в Энгельсский Экотехнопарк и процесс обработки коммунальных отходов. Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сложных погодных условий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему