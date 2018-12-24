У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
За 100 тысяч долга по дорожному налогу, мужчина лишился своей Infiniti. Арест на автомобиль наложили судебные приставы.
Судебный пристав вместе с сотрудниками ФНС разыскивал должника по уплате дорожного налога. Застать его они пытались на точке по торговле новгодними елками, где мужчина работал.
- Увидев представителей закона, мужчина решил представиться именем своего брата. Он сообщил, что должник несколько часов назад уехал домой и найти его можно там. Однако мужчина не рассчитывал, что прибыв по указанному адресу, судебные приставы обнаружат его автомобиль марки Infiniti, — рассказали «КП-Саратов» в региональной УФССП. В результате своей «хитрости» должник лишился возможности использовать машину – на нее наложен арест.
Если долг не будет погашен, иномарка будет передана на оценку и продана.