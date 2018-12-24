2018-12-24T13:36:09+03:00
Общество

У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги

Должник пытался обмануть приставов, представившись собственным братом
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У торговца елками за долги арестовали дорогую иномаркуУ торговца елками за долги арестовали дорогую иномарку
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За 100 тысяч долга по дорожному налогу, мужчина лишился своей Infiniti. Арест на автомобиль наложили судебные приставы.

Судебный пристав вместе с сотрудниками ФНС разыскивал должника по уплате дорожного налога. Застать его они пытались на точке по торговле новгодними елками, где мужчина работал.

- Увидев представителей закона, мужчина решил представиться именем своего брата. Он сообщил, что должник несколько часов назад уехал домой и найти его можно там. Однако мужчина не рассчитывал, что прибыв по указанному адресу, судебные приставы обнаружат его автомобиль марки Infiniti, — рассказали «КП-Саратов» в региональной УФССП. В результате своей «хитрости» должник лишился возможности использовать машину – на нее наложен арест.

Если долг не будет погашен, иномарка будет передана на оценку и продана.

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