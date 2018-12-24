Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
С пожаром боролись восемь человек
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В Татищевском районе Саратовской области 23 декабря горел автобус Neoplan.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение дежурному поступило в 23:19.
На место происшествия — 310-й километр трассы Сызрань — Саратов — Волгоград — выезжали восемь человек на двух единицах техники. Они сумели справиться с огнем в 23:45.
Причина возгорания сейчас устанавливается. Пострадавших нет, но известно, что автобус перевозил груз.