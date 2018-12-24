В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Утром 24 декабря в ДТП на улице Гвардейская пострадала 16-летняя девушка
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В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе. ЧП случилось в 07.40 в понедельник 24 декабря напротив дома № 60 на Гвардейской.
Как сообщили в областной ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем Renault не пропустила на пешеходном переходе 16-летнюю девушку.
Сбитую саратовчанку отвезли в медучреждение. После осмотра медиками она отпущена домой для дальнейшего лечения.