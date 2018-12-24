2018-12-24T12:47:27+03:00
Происшествия

В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе

Утром 24 декабря в ДТП на улице Гвардейская пострадала 16-летняя девушка
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе. ЧП случилось в 07.40 в понедельник 24 декабря напротив дома № 60 на Гвардейской.

Как сообщили в областной ГИБДД, 33-летняя женщина за рулем Renault не пропустила на пешеходном переходе 16-летнюю девушку.

Сбитую саратовчанку отвезли в медучреждение. После осмотра медиками она отпущена домой для дальнейшего лечения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему