2018-12-24T12:44:42+03:00
Происшествия

Рухнул козырек «Магнита» в Саратове

Он не выдержал тяжести снега
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

На улице Бережная в Саратове рухнул козырек сетевого магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на доме №1.

Вместе с козырьком обвалилась вывеска «Магнит».

По предварительной информации, это случилось из-за скопившегося на козырьке снежного сугроба.

Кроме этого, саратовцев предупреждают, что из-за оттепели высока вероятность сползания с крыш наледи, а также падение сосулек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове на голову девушки упала сосулька

Пострадавшая обратилась в больницу

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему