Рухнул козырек «Магнита» в Саратове

СЕГОДНЯ 12:44 2018-12-24T12:44:42+03:00

Он не выдержал тяжести снега

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На улице Бережная в Саратове рухнул козырек сетевого магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на доме №1.

Вместе с козырьком обвалилась вывеска «Магнит».

По предварительной информации, это случилось из-за скопившегося на козырьке снежного сугроба.

Кроме этого, саратовцев предупреждают, что из-за оттепели высока вероятность сползания с крыш наледи, а также падение сосулек.

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