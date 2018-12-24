Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Он не выдержал тяжести снега
Фото соцсетей
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На улице Бережная в Саратове рухнул козырек сетевого магазина.
Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, ЧП произошло на доме №1.
Вместе с козырьком обвалилась вывеска «Магнит».
По предварительной информации, это случилось из-за скопившегося на козырьке снежного сугроба.
Кроме этого, саратовцев предупреждают, что из-за оттепели высока вероятность сползания с крыш наледи, а также падение сосулек.
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