2018-12-24T12:35:51+03:00
Происшествия

Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом

Их эвакурировали спасатели
Екатерина Семенова
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Вечером в воскресенье в Саратовской области на трассе в снегу застряли четыре автомобиля.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, информация об этом поступила в 21:10.

Три «Нивы» и одна «ГАЗель» не смогли выбраться из заносов на дороге между поселками Дейков и Степное Новоузенского района.

Для помощи людям выехали пожарные, областные спасатели и чиновники администрации.

Вызволить машины из сугробов удалось лишь в 23:25. Автомобили были эвакуированы, а затор ликвидирован.

В Красноармейском пункте с 15 часов вчерашнего дня работает мобильный пункт обогрева ГУ МЧС.

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