2018-12-24T12:30:30+03:00
Общество

Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове

Днем в понедельник в городе встали трамваи
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Сегодня, 24 декабря, на совещании в мэрии Саратова обсудили ситуацию с уборкой снега и наледи в городе. При этом затронули тему работы общественного транспорта.

- Генеральный директор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков отметил, что перед началом рабочего дня по маршрутам прошли 5 снегоочистителей, с выходом на линию проблем не было, — сообщила пресс-служба мэрии.

Руководство МКУ «Транспортное управление» также заявило, что автобусы вышли на линии в штатном режиме. Директор управления Екатерина Максимова рассказала мэру Михаилу Исаеву, что выпуск транспорта на маршруты соответствовал плану.

- Следите за транспортом, чтобы не происходило никаких сбоев и обледенения! Отчеты должны быть каждый час: есть ли задержки по ходу движения, в нормальном ли состоянии трамвайные пути и контактная сеть. Главное – не допустить транспортного коллапса, — подчеркнул Михаил Исаев.

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