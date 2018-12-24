Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему

СЕГОДНЯ 12:11 2018-12-24T12:29:36+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев поручил главам районных администраций лично контролировать вопрос уборки снега. Об этом он заявил сегодня, 24 декабря, на заседание штаба по уборке города.

По мнению Исаева, сейчас плохо убирают дворовые территории и дороги-дублеры. Он дал поручение главам районных администраций провести экстренные заседания советов директоров предприятий города, чтобы привлечь дополнительную технику. Исаев потребовал обеспечить доступ к объектам социальной сферы и остановкам общественного транспорта.

- По плану, предоставленному в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выведут на очистку территории 1896 человек и 40 ед. техники, предприятия торговли – более 2,5 тыс. сотрудников и почти 90 едениц спецтехники, — сообщили в пресс-службе мэрии.

- Вы должны быть готовы к усилению неблагоприятных погодных условий. Вопрос уборки снега должен быть на личном контроле, сейчас это первоочередное. Ваши заместители по благоустройству, коммунальные отделы, все, кто работает по этому направлению, должны быть задействованы круглосуточно, используйте все ресурсы!», — потребовал глава администрации Саратова.

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