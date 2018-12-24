2018-12-24T12:29:36+03:00
Общество

Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему

Исаев предупредил об усилении неблагоприятных погодных условий
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Мэр Саратова Михаил Исаев поручил главам районных администраций лично контролировать вопрос уборки снега. Об этом он заявил сегодня, 24 декабря, на заседание штаба по уборке города.

По мнению Исаева, сейчас плохо убирают дворовые территории и дороги-дублеры. Он дал поручение главам районных администраций провести экстренные заседания советов директоров предприятий города, чтобы привлечь дополнительную технику. Исаев потребовал обеспечить доступ к объектам социальной сферы и остановкам общественного транспорта.

- По плану, предоставленному в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК выведут на очистку территории 1896 человек и 40 ед. техники, предприятия торговли – более 2,5 тыс. сотрудников и почти 90 едениц спецтехники, — сообщили в пресс-службе мэрии.

- Вы должны быть готовы к усилению неблагоприятных погодных условий. Вопрос уборки снега должен быть на личном контроле, сейчас это первоочередное. Ваши заместители по благоустройству, коммунальные отделы, все, кто работает по этому направлению, должны быть задействованы круглосуточно, используйте все ресурсы!», — потребовал глава администрации Саратова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За выходные на горячую линию по уборке снега позвонили 1216 саратовцев

Больше всего люди недовольны ситуацией в Кировском районе (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове