2018-12-24T11:56:25+03:00
Происшествия

Рецидивист украл две пары ботинок из ТЦ Happy Молл

Его уже задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 23 декабря, полиция раскрыла кражу двух пар ботинок из ТЦ Happy Молл. Обувь стоила 3653 рубля.

- О краже в полицию сообщили 17 декабря. В ходе операции «Антикриминал» предполагаемого вора задержали, —рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Им оказался 44-летний рецидивист из поселка Анисовка города Энгельса. За его спиной шесть обвинительных приговоров.

На мужчину заведено очередное уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балаково пройдет «Клубничное Рождество»
Мэрия перед Новым годом предупреждает саратовцев о терроризме
На базе промпарка «Тролза» в Энгельсе будут выпускать лифты
Приставы выманили должника из Москвы, арестовав его машины
Мужчина в Энгельсе забрал себе оставленные без присмотра сумки и поплатился за это
Прокуратура занялась случаем падения сосульки на голову жительницы Саратова
На Балаковской АЭС определили лучшую смену блочного щита управления
Вор в Саратове забыл документы подельника на месте преступления
В Балакове достроена первая очередь проблемного дома ЖСК «Возрождение»
Регоператор: На улицы Саратова выведены дополнительные мусоровозы
Снегопад и ветер в Саратове могут усилиться
В Саратове госпитализированы «скорыми» уже трое пострадавших от падающих сосулек
У торговца елками в Саратове арестовали Infiniti за долги
В утренний час пик на проспекте Строителей сбили женщину
Горящий автобус на саратовской трассе тушили полчаса
В Саратове женщина на Renault сбила девушку на переходе
Рухнул козырек «Магнита» в Саратове
Четыре автомобиля застряли в снежных заносах под Саратовом
Мэр призвал не допустить транспортного коллапса в Саратове
Мэр Саратова призвал подчиненных готовиться к худшему