Рецидивист украл две пары ботинок из ТЦ Happy Молл
Его уже задержали
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Вчера, 23 декабря, полиция раскрыла кражу двух пар ботинок из ТЦ Happy Молл. Обувь стоила 3653 рубля.
- О краже в полицию сообщили 17 декабря. В ходе операции «Антикриминал» предполагаемого вора задержали, —рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Им оказался 44-летний рецидивист из поселка Анисовка города Энгельса. За его спиной шесть обвинительных приговоров.
На мужчину заведено очередное уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.