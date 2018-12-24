Рецидивист украл две пары ботинок из ТЦ Happy Молл

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-24T11:56:25+03:00

Его уже задержали

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Вчера, 23 декабря, полиция раскрыла кражу двух пар ботинок из ТЦ Happy Молл. Обувь стоила 3653 рубля.

- О краже в полицию сообщили 17 декабря. В ходе операции «Антикриминал» предполагаемого вора задержали, —рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Им оказался 44-летний рецидивист из поселка Анисовка города Энгельса. За его спиной шесть обвинительных приговоров.

На мужчину заведено очередное уголовное дело. Своей участи он ожидает под подпиской о невыезде.