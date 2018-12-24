В выходные дни службы водоснабжения и водоотведения ООО «КВС» работали в штатном режиме

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-24T11:40:01+03:00

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В минувшие выходные дни сотрудники ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» устранили 32 повреждения на линиях сетей водоснабжения и 51 повреждение на канализационной сети.

Работы проведены по улицам Гоголя, Соборная, Огородная, Большая Казачья, Южно-Зеленая, проспект 50 лет Октября, Тархова, Геофизическая, Плодородная, 1-й Зерновой проезд, Международная, 2-й Украинский проезд и др. На водоводах выполнены работы по установке герметизирующих устройств.

Сегодня, 24 декабря 2018г. ООО «КВС» запланированы работы по адресам: ул. Чапаева, ул. Пугачева, ул. Барнаульская и др.

Обращаем внимание жителей города, что по ряду адресов при проведении ремонта вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги. В выходные дни соответствующие работы проведены по следующим улицам: Кутякова, 56; проспект 50 лет Октября, 57а, 77, 89 (установили новый чугунный люк с крышкой); Усть-Курдюмская, 3, 11; 1-й Межовражный проезд, 1а; пересечение улиц Вокзальная-Новоузенская, Трудовой переулок-Малая Соляная.

Благоустройство в зеленой зоне выполнено по улицам: Лесная, 3, Отрадная, 20, 5-й Динамовский проезд, 13, Южная, 38Д, Деловая, 26, Гоголя, 59, Соборная, 44, Тархова, 32-34, Топольчанская, 7,9, 2-й Украинский проезд, 8 и др.

За последние сутки в город подано 370 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода; системой канализации очищено 240 тыс. кубометров сточных вод.