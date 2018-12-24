2018-12-24T11:38:08+03:00
Происшествия

Безработный бомж обокрал «Оку» частного охранника в Саратове

Он вытащил барсетку с документами и деньгами
Екатерина Семенова
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В полицию Кировского района Саратова 20 октября обратился 53-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, житель Краснопартизанского района, работающий частным охранником, заявил о краже.

По его словам, неизвестный вытащил барсетку с документами и деньгами из его автомобиля «Ока». Машина была припаркована у дома по 3-му Нижнему проезду.

Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В рамках операции «Антикриминал», сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего безработного бомжа.

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