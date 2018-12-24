Безработный бомж обокрал «Оку» частного охранника в Саратове
Он вытащил барсетку с документами и деньгами
Изменить размер текста:
В полицию Кировского района Саратова 20 октября обратился 53-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, житель Краснопартизанского района, работающий частным охранником, заявил о краже.
По его словам, неизвестный вытащил барсетку с документами и деньгами из его автомобиля «Ока». Машина была припаркована у дома по 3-му Нижнему проезду.
Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В рамках операции «Антикриминал», сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего безработного бомжа.