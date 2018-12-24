В Саратове встали почти все трамваи
Остановилось движение маршрутов №№ 2, 3, 7, 8, 9, 10 и 11
Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"
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Сегодня, 24 декабря, в Саратове встали трамваи №№ 2, 7, 8, 10 и 11.
Как уточняется в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось за последние полчаса.
Кроме того, еще с утра не ходят маршруты №3 и 9. Пока нет информации о приостановке трамваев №4 и 6.
Кроме этого, прервано движение в обе стороны троллейбуса №10.