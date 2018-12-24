2018-12-24T11:36:46+03:00
Общество

В Саратове встали почти все трамваи

Остановилось движение маршрутов №№ 2, 3, 7, 8, 9, 10 и 11
Дарья Вострикова
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Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"Фото группы "Трамваи и троллейбусы Саратова"
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Сегодня, 24 декабря, в Саратове встали трамваи №№ 2, 7, 8, 10 и 11.

Как уточняется в профильном паблике «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось за последние полчаса.

Кроме того, еще с утра не ходят маршруты №3 и 9. Пока нет информации о приостановке трамваев №4 и 6.

Кроме этого, прервано движение в обе стороны троллейбуса №10.

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