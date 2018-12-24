Опубликовано видео изъятия алкоголя в Заводском районе

СЕГОДНЯ 11:27 2018-12-24T11:27:35+03:00

Продавцы «левого» алкоголя заявили, что знали, на что шли

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Полиция выявила владельцев двух магазинов в Заводском районе, которые незаконно торговали алкоголем. Видео изъятия опубликовано в группе областного ГУ МВД в соцсети «ВКонтакте».

- У продавцов не было специальной лицензии. Да и продаваемый алкоголь был, мягко говоря, сомнительного качества. Сами продавцы этого не скрывали и при задержании сказали — знали, на что шли. Одна бутылка стоила 100 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

Полицейские изъяли около 300 бутылок алкоголя.

Всего, за 11 месяцев 2018 года выявлено 149 аналогичных преступлений, из незаконного оборота изъяли более 400 тыс. литров алкоголя.

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