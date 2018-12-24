2018-12-24T10:53:47+03:00
Происшествия

Начата проверка гибели мужчины на пожаре на Геофизической улице

Тело было сильно обожжено
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова прокуратура начала проверку по факту гибели человека на пожаре.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

В ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Геофизическая. После тушения огня в одной из комнат дома было найдено тело 50-летнего мужчины со следами ожогов.

По данному факту начата проверка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы по итогам которых будет принято процессуальное решение.

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