Начата проверка гибели мужчины на пожаре на Геофизической улице

СЕГОДНЯ 10:53 2018-12-24T10:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова прокуратура начала проверку по факту гибели человека на пожаре.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

В ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Геофизическая. После тушения огня в одной из комнат дома было найдено тело 50-летнего мужчины со следами ожогов.

По данному факту начата проверка. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы по итогам которых будет принято процессуальное решение.