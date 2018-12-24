СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-24T10:33:46+03:00

В учреждении не было мнемосхемы для инвалидов

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Прокуратура выиграла суд у школы Красноармейского района.

- Проверка показала, что на входе в СОШ №3 нет информационной мнемосхемы. Это тактильная схема движения, где рассказано о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Такая схема размещается с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Такие нарушения обнаружились еще в 19 школах.

Прокурор обратился в суд с иском об установке мнемосхемы. Эти требования были удовлетворены.

За устранениями нарушений следит прокуратура