Прокуратура выиграла суд у школы Красноармейского района
В учреждении не было мнемосхемы для инвалидов
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Прокуратура выиграла суд у школы Красноармейского района.
- Проверка показала, что на входе в СОШ №3 нет информационной мнемосхемы. Это тактильная схема движения, где рассказано о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Такая схема размещается с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м, —рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Такие нарушения обнаружились еще в 19 школах.
Прокурор обратился в суд с иском об установке мнемосхемы. Эти требования были удовлетворены.
За устранениями нарушений следит прокуратура