2018-12-24T10:30:16+03:00
Происшествия

В Аркадаке мужчина до смерти забил загулявшую сожительницу

Он получил 8 лет строгого режима
Екатерина Семенова
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В Саратовской области вынесен приговор 34-летнему Георгию Давыдову.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, 34-летнего жителя Аркадакского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что по неосторожности привело к смерти человека.

1 сентября 37-летняя сожительница Давыдова вышла из дома и не появлялась несколько дней. 3 сентября он узнал, что она распивает алкоголь в малознакомой компании. Мужчина отыскал их и привез женщину домой к своей матери.

При этом он в течении двух дней периодически избивал сожительницу, что привело к ее смерти 4 сентября.

Как было установлено, смерть наступило от закрытой травмы черепа.

Несмотря на то, что Давыдов не признал свою вину, суд приговорил его к 8 годам в колонии строгого режима.

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