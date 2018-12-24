2018-12-24T10:04:36+03:00
Общество

Саратовец взял две медали на всероссийских соренованиях по настольному теннису

За звание лучших состязались спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
Дарья Вострикова
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С 20 по 23 декабря в Санкт-Петербурге прошли всероссийские соревнованиях «Кубок Петра I» и Кубок России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

- Саратовец Денис Палин завоевал «серебро» в паре с Александром Рыжковым из Майкопа, —рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

В личном зачете теннисист получил «бронзу».

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