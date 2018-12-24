В Саратовской области сгорели две машины

СЕГОДНЯ 10:03 2018-12-24T10:45:09+03:00

Одна из них полыхала вместе с гаражом

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Сегодня, 24 декабря в Саратовской области горели две машины и гараж.

- Сегодня, в 01:23 огнеборцы ликвидировали возгорание машины на улице Ломоносова в Энгельсе. Площадь пожара — 1 кв.м.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, пожар начался в 01:08.

Ранним утром, в 05:15, пожарные потушили машину и гараж в Мирном переулке городе Ершова. Огонь охватил площадь 21 кв.м.

В обоих случаях возгорание ликвидировали четверо пожарных.