В Саратовской области сгорели две машины
Одна из них полыхала вместе с гаражом
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Сегодня, 24 декабря в Саратовской области горели две машины и гараж.
- Сегодня, в 01:23 огнеборцы ликвидировали возгорание машины на улице Ломоносова в Энгельсе. Площадь пожара — 1 кв.м.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, пожар начался в 01:08.
Ранним утром, в 05:15, пожарные потушили машину и гараж в Мирном переулке городе Ершова. Огонь охватил площадь 21 кв.м.
В обоих случаях возгорание ликвидировали четверо пожарных.