За выходные на горячую линию по уборке снега позвонили 1216 саратовцев
Саратовцы продолжают звонить на горячую линию по вопросам уборки снега и дворов.
- С 23 по 24 декабря поступило 1216 обращений от горожан. О заснеженных дорогах рассказали 17 человек. Больше всего саратовцы были недовольны уборкой Кировского района. На втором месте — Ленинский, потом идут Октябрьский и Заводской. На плохую работу общественного транспорта пожаловались 12 горожан. Экстренные службы вызывали 317 раз, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.
Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:
- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;
- Волжский район 659-695;
- Заводской район 659-871;
- Кировский район 659-872;
- Ленинский район 659-873;
- Октябрьский район 659-874;
- Фрунзенский район 659-876.