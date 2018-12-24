За выходные на горячую линию по уборке снега позвонили 1216 саратовцев

СЕГОДНЯ 09:50 2018-12-24T10:03:05+03:00

Больше всего люди недовольны ситуацией в Кировском районе

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Саратовцы продолжают звонить на горячую линию по вопросам уборки снега и дворов.

- С 23 по 24 декабря поступило 1216 обращений от горожан. О заснеженных дорогах рассказали 17 человек. Больше всего саратовцы были недовольны уборкой Кировского района. На втором месте — Ленинский, потом идут Октябрьский и Заводской. На плохую работу общественного транспорта пожаловались 12 горожан. Экстренные службы вызывали 317 раз, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Напоминаем, что по вопросам, связанным с уборкой снега и наледи, можно обращаться на телефоны «горячих линий»:

- Единая дежурно-диспетчерская служба города 659-659;

- Волжский район 659-695;

- Заводской район 659-871;

- Кировский район 659-872;

- Ленинский район 659-873;

- Октябрьский район 659-874;

- Фрунзенский район 659-876.