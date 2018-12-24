Пять улиц в центре и Ленинском районе Саратова остались без воды

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-24T09:14:26+03:00

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Сегодня, 24 декабря, без воды остались четыре улицы центра и Ленинского района.

- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как будет отремонтирован водопровод, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ограничения коснутся адресов:

—улица Челюскинцев, на участке от Чапаева до Рахова,

—улица Мало-Елшанская от Учительской до Елшанской, и еще один участок, до Камской,

— улицы Учительская и Елшанская.