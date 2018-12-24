Пять улиц в центре и Ленинском районе Саратова остались без воды
Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
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Сегодня, 24 декабря, без воды остались четыре улицы центра и Ленинского района.
- Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи, как будет отремонтирован водопровод, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Ограничения коснутся адресов:
—улица Челюскинцев, на участке от Чапаева до Рахова,
—улица Мало-Елшанская от Учительской до Елшанской, и еще один участок, до Камской,
— улицы Учительская и Елшанская.