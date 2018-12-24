С улиц Саратова вывезли более 6 тыс. кубометров снега

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-24T09:04:34+03:00

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Сегодня, 24 декабря, улицы Саратова будут убирать 148 рабочих и 138 единиц спецтехники МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города».

- За выходные вывезли более 6,2 тыс. кубометров снега и наледи. На дороги высыпали 1,3 тыс. тонн песко-соляной смеси и 319 тонн реагентов, —рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что с 06:00 до 22:00 в Саратове действует ограничение на въезд грузовиков в город. Оно продлится до весны.