2018-12-24T08:53:59+03:00
Происшествия

В Балаково задержали рецидивиста за похищение мобильных телефонов

Возбуждено уголовное дело
Тимур Гадеев
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В Балаковое ранее судимый за разбой попался на краже из квартиры двух мобильных телефонов.

- Согласно заявлению потерпевшего неизвестные проникли в его квартиру на улице Менделеева и похитили Iphone и Samsung, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого за разбой 30-летнего подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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