В Балаково задержали рецидивиста за похищение мобильных телефонов
Возбуждено уголовное дело
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В Балаковое ранее судимый за разбой попался на краже из квартиры двух мобильных телефонов.
- Согласно заявлению потерпевшего неизвестные проникли в его квартиру на улице Менделеева и похитили Iphone и Samsung, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
По факту кражи полицейские задержали ранее неоднократно судимого за разбой 30-летнего подозреваемого. По факту кражи возбуждено уголовное дело.