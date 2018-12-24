2018-12-24T08:42:27+03:00
Общество

Сотрудники областного ГИБДД просят водителей не мешать уборке снега

А пешеходов оснастить свою одежду световозвращающими элементами
Тимур Гадеев
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В связи с обильным снегопадом на улицы города вновь вышла снегоуборочная техника. Сотрудники областного ГИБДД обратились к водителям с официальной просьбой не мешать уборке снега.

- Просим жителей и гостей города Саратова с пониманием отнестись к работе по очистке дорог и по возможности ограничиться от парковки своего автомобиля вблизи дороги, а также в местах, где будет работать снегоуборочная техника, – обратились к водителям через «КП-Саратов» сотрудники регионального ГИБДД.

Также, дорожные полицейские просят пешеходов оснастить свою одежду световозвращающими элементами, чтобы обеспечить свою безопасность в условиях плохой видимости.

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