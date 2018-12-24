Сотрудники областного ГИБДД просят водителей не мешать уборке снега
В связи с обильным снегопадом на улицы города вновь вышла снегоуборочная техника. Сотрудники областного ГИБДД обратились к водителям с официальной просьбой не мешать уборке снега.
- Просим жителей и гостей города Саратова с пониманием отнестись к работе по очистке дорог и по возможности ограничиться от парковки своего автомобиля вблизи дороги, а также в местах, где будет работать снегоуборочная техника, – обратились к водителям через «КП-Саратов» сотрудники регионального ГИБДД.
Также, дорожные полицейские просят пешеходов оснастить свою одежду световозвращающими элементами, чтобы обеспечить свою безопасность в условиях плохой видимости.