2018-12-24T08:30:42+03:00
Происшествия

В Саратове компания из пяти человек попалась на краже виски

Подозреваемые пытались вынести из гипермаркета 4 бутылки
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В Солнечном полицейские задержали пятерых подозреваемых в краже гипермаркета включая 37-летнюю женщину.

- В минувшую субботу в полицию обратился продавец одного из гипермаркетов о том, что неизвестные, находясь в торговом зале совершили кражу 4 бутылок Виски, объемом 07 литра, на общую сумму 22628 рублей, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По факту кражи были задержаны пять молодых мужчин и 37-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

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