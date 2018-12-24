В Саратове 18-летний сын избил мать до разрыва селезенки
Женщина попыталась его выгородить
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В Ленинском районе Саратова в минувшую субботу была госпитализирована 46-летняя женщина.
Как сообщили «КП-Саратов», пострадавшую привезли в больницу с своей квартиры в доме на улице Моторная.
У женщины был диагностирован разрыв селезенки, однако она отказалась рассказать, как могла получить такую травму.
Полиция по подозрению в избиении задержала 18-летнего сына пострадавшей. Молодой человек нигде не учится, не работает, ранее судим не был.
Возбуждено уголовное дело.