В Саратове 18-летний сын избил мать до разрыва селезенки

СЕГОДНЯ 08:29 2018-12-24T08:29:26+03:00

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В Ленинском районе Саратова в минувшую субботу была госпитализирована 46-летняя женщина.

Как сообщили «КП-Саратов», пострадавшую привезли в больницу с своей квартиры в доме на улице Моторная.

У женщины был диагностирован разрыв селезенки, однако она отказалась рассказать, как могла получить такую травму.

Полиция по подозрению в избиении задержала 18-летнего сына пострадавшей. Молодой человек нигде не учится, не работает, ранее судим не был.

Возбуждено уголовное дело.