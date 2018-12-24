2018-12-24T08:16:01+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист украл коньяк и новогодние игрушки

По факту кражи проводится проверка
Тимур Гадеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в Энгельсе полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину, по подозрению в похищении коньяка и новогодних игрушек.

- Вчера в 19.40, в полицию поступило заявление от продавщицы одного из магазинов на Площади Свободы о том, что неизвестный открыто похитил товар на сумму 530 рублей. А именно - коньяк «Крымский» и новогодние игрушки, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По горячим следам сотрудниками полиции задержан ранее судимый за подобные преступления 30-летний мужчина. Похищенное частично изъято, очевидно новогодние игрушки, проводиться проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали почти все трамваи
Опубликовано видео изъятия алкоголя в Заводском районе
Начата проверка гибели мужчины на пожаре на Геофизической улице
В Саратове встали трамваи №9
Прокуратура выиграла суд у школы Красноармейского района
Студент СГЮА победил в международном турнире по фехтованию
В Аркадаке мужчина до смерти забил загулявшую сожительницу
Четырнадцать пожарных тушили коттедж в Саратове
Прокуратура нашла снежные колеи на дорогах в Дергачах
Саратовец взял две медали на всероссийских соренованиях по настольному теннису
В Саратовской области сгорели две машины
За выходные на горячую линию по уборке снега позвонили 1216 саратовцев
В Саратове на голову девушки упала сосулька
Саратовцы попали в больницу в столкновении двух «Лад»
Пять улиц в центре и Ленинском районе Саратова остались без воды
Задача чиновников от культуры - восстановить склады Рейнеке