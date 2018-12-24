В Энгельсе рецидивист украл коньяк и новогодние игрушки

СЕГОДНЯ 08:16 2018-12-24T08:16:01+03:00

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Вчера в Энгельсе полицейские задержали ранее неоднократно судимого мужчину, по подозрению в похищении коньяка и новогодних игрушек.

- Вчера в 19.40, в полицию поступило заявление от продавщицы одного из магазинов на Площади Свободы о том, что неизвестный открыто похитил товар на сумму 530 рублей. А именно - коньяк «Крымский» и новогодние игрушки, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

По горячим следам сотрудниками полиции задержан ранее судимый за подобные преступления 30-летний мужчина. Похищенное частично изъято, очевидно новогодние игрушки, проводиться проверка.