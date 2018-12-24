Панков: Зима проверяет на прочность городские службы
Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал пост в телеграм-канале «Пара слов». Он посвятил его сегодняшней сложной ситуации с погодой в Саратове и работе коммунальных служб.
- Опять зима проверяет на прочность городские службы. Надо сказать, в эту зиму они стараются мобилизовать все силы. И на ликвидацию порывов сетей, и на расчистку города от снега. Но есть, над чем работать. Тротуары даже в центре города чистят не везде. И с наледью на крышах пока вопрос не закрыт. Что усложняет ситуацию при новых снегопадах. Чего желают люди, начиная рабочую неделю в десятибалльных пробках? Чтобы администрация задействовала новую технику и вовремя приводила в порядок старую. Активней работала и строже спрашивала с собственников зданий и управляющих компаниями. Это они должны приводить в порядок свою территорию, — уверен Николай Панков.