2018-12-24T08:11:04+03:00
Общество

В Саратове встали трамваи №3

Сломался пантограф у вагона
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В час пик в Саратове встали трамваи №3.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», остановка произошла на 2-й Дачной.

Вагоны не идут в сторону Мирного переулка. Очевидцы считают, что это произошло из-за сломанного пантографа.

Напомним, сегодня с утра Саратов встал в 10-бальных пробках. Парализовано движение практически во всех районах города. Трамвай являлся относительно надежным средством добраться до работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Безработный бомж обокрал «Оку» частного охранника в Саратове
В Саратове встали почти все трамваи
Опубликовано видео изъятия алкоголя в Заводском районе
Начата проверка гибели мужчины на пожаре на Геофизической улице
В Саратове встали трамваи №9
Прокуратура выиграла суд у школы Красноармейского района
Студент СГЮА победил в международном турнире по фехтованию
В Аркадаке мужчина до смерти забил загулявшую сожительницу
Четырнадцать пожарных тушили коттедж в Саратове
Прокуратура нашла снежные колеи на дорогах в Дергачах
Саратовец взял две медали на всероссийских соренованиях по настольному теннису
В Саратовской области сгорели две машины
За выходные на горячую линию по уборке снега позвонили 1216 саратовцев
В Саратове на голову девушки упала сосулька
Саратовцы попали в больницу в столкновении двух «Лад»
Пять улиц в центре и Ленинском районе Саратова остались без воды
Задача чиновников от культуры - восстановить склады Рейнеке