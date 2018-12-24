СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-24T08:11:04+03:00

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В час пик в Саратове встали трамваи №3.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», остановка произошла на 2-й Дачной.

Вагоны не идут в сторону Мирного переулка. Очевидцы считают, что это произошло из-за сломанного пантографа.

Напомним, сегодня с утра Саратов встал в 10-бальных пробках. Парализовано движение практически во всех районах города. Трамвай являлся относительно надежным средством добраться до работы.