Воскресный пожар в Энгельсском районе тушили несколько часов

СЕГОДНЯ 06:43 2018-12-24T06:43:17+03:00

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В Энгельсском районе 23 декабря сгорела дача.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 17.21 м. Загорелась дача в СНТ «Коммунальник».

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения из восьми человек на двух спецмашинах.

В результате пожара пострадавших нет, причины возгорания неизвестны.

Горение было полностью ликвидировано спустя почти пять часов, к 22.30. К этому моменту успело выгореть 63 кв. метра дачи.