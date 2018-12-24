Воскресный пожар в Энгельсском районе тушили несколько часов
В СНТ «Коммунальник» сгорела дача
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В Энгельсском районе 23 декабря сгорела дача.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 17.21 м. Загорелась дача в СНТ «Коммунальник».
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения из восьми человек на двух спецмашинах.
В результате пожара пострадавших нет, причины возгорания неизвестны.
Горение было полностью ликвидировано спустя почти пять часов, к 22.30. К этому моменту успело выгореть 63 кв. метра дачи.