Пожарные в Вольске спасли привязанную к горящему дому собаку
Пылающий жилой дом тушили более двух часов
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Вечером 23 декабря в Волське Саратовской области на улице Известковая произошел пожар. Сообщение в МЧС о возгорании жилого дома поступило в 18.22.
На тушение выехали 11 человек на 3 спецмашинах.
Огнеборцы обследовали горящий дом и не нашли внутри людей. Возле дома была привязана собака, которую спасатели освободили и вывели на безопасное от пылающего здания расстояние.
- В общей сложности огонь охватил 80 кв. метров дома, на ликвидацию пожара потребовалось более двух часов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.
Причина возгорания устанавливается.