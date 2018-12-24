2018-12-24T06:34:59+03:00
Происшествия

Пожарные в Вольске спасли привязанную к горящему дому собаку

Пылающий жилой дом тушили более двух часов
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Вечером 23 декабря в Волське Саратовской области на улице Известковая произошел пожар. Сообщение в МЧС о возгорании жилого дома поступило в 18.22.

На тушение выехали 11 человек на 3 спецмашинах.

Огнеборцы обследовали горящий дом и не нашли внутри людей. Возле дома была привязана собака, которую спасатели освободили и вывели на безопасное от пылающего здания расстояние.

- В общей сложности огонь охватил 80 кв. метров дома, на ликвидацию пожара потребовалось более двух часов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Причина возгорания устанавливается.

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