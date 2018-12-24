В Саратове потеплеет до плюсовой температуры
Будет идти мокрый снег
В Саратове обещают оттепельФото: Екатерина Семенова
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В понедельник, 24 декабря, в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода.
Как сообщили «КП-Саратов» в Гидрометцентре, в большинстве районов области пройдет снег и мокрый снег.
По области вероятен сильный туман, гололедица, снежные наносы.
Ветер будет дуть с юга с порывами до 17 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет до +1 градуса.