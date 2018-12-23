2018-12-23T15:32:50+03:00
Спорт

Главный тренер «Автодора» пообещал разобраться с командой

Провал в игре с «Астаной» пока необъясним для сербского специалиста
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Душан Алимпиевич. Фото сайта Единой Лиги ВТБДушан Алимпиевич. Фото сайта Единой Лиги ВТБ
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Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич после шокирующего проигрыша «Астане» 23 декабря заявил, что будет выяснять, что случилось с командой во второй половине игры.

Напомним, ведя по ходу матча +14, саратовская команда не только упустила победу, но и умудрилась проиграть в дополнительной пятиминутке с разницей в 17 очков.

- Прежде всего, хочу поздравить БК «Астана» и его тренера. В этом сезоне они показывают по-настоящему качественный баскетбол. Полагаю, что это большая победа для них. Мы провели очень плохую вторую половину, которая была не на одном уровне с первой. В стартовых двух четвертях мы хорошо защищались, но нам предстоит проанализировать и посмотреть, что произошло с нами после большого перерыва, — заявил главный тренер «Автодора» в эфире трансляции Единой Лиги ВТБ.

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