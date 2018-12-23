В Саратовской области выпускникам вузов готовы заплатить 320 тыс. рублей за работу на селе

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-23T15:28:42+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» вместе с министром сельского хозяйства Саратовской области Татьяной Кравцевой обсудили кадровые вопросы.

Она рассказала, что сейчас молодежь не так активно едет работать на село, как хотелось бы.

- Отрадно, что у нас есть закон в Саратовской области по поддержке кадрового потенциала. В этом году, по инициативе депутатов облдумы, внесены очередные изменения. Сейчас выпускники вузов, которые пойдут работать в АПК, имеют возможность получить единовременную государственную поддержку в размере 320 тыс. рублей. Если туда едут выпускники средних учебных заведений — 170 тыс. рублей, — уточнила Кравцева.

Также она отметила, что рамках развития устойчивого развития сельских территорий было направлено 77 млн рублей на улучшение инфраструктуры села.