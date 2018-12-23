2018-12-23T14:33:05+03:00
Спорт

«Автодор» завершает год поражением от «Астаны»

Команда Алимпиевича смазала впечатление от предыдущих побед
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Саратовский «Автодор» проиграл в Казахстане местной «Астане» в упорном матче 23 декабря.

Счет игры 100:83 в пользу «Астаны».

«Автодор» лидировал всю первую половину матча, но потом растерял преимущество и хозяева вцепились зубами в результат.

В результате команды завершили основное время с ничейным счетом – 78:78 – в последней атаке саратовцы не смогли забить.

Дополнительное время «Автодор» начал с двух потерь и 10 легких очков преимущества, подаренных сопернику. Эта пятиминутка стала кошмаром для саратовских болельщиков - их команда проиграла решающий отрезок игры со счетом 5:22 - позволив «Астане» набросать за 5 минут в свою корзину столько же, сколько ранее соперникам удавалось только за 10 минут.

Самым результативным в саратовской команде стал Трей Голден, набравший 19 очков.

Следующий матч «Автодор» проведет уже после новогодних праздников, 5 января в Белоруссии в рамках Лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».

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