Саратовцев предупредили о сильном тумане
Также возможна метель
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В Саратовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по данным Гидрометцентра, сегодня ночью и днем в понедельник возможен сильный туман. Видимость составит 500 и менее метров.
При этом ситуация ухудшится из-за сильного снегопада, до 19 мм.
На дорогах ожидается гололедица, снежные наносы.
Ветер будут дуть с юга со скоростью до 15-17 метров в секунду, что может привести к метели.
Участникам дорожного движения следует быть осторожнее, стараться избегать находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, опасно свисающих конструкций.