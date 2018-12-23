Саратовцев предупредили о сильном тумане

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-23T13:41:56+03:00

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В Саратовской области ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, по данным Гидрометцентра, сегодня ночью и днем в понедельник возможен сильный туман. Видимость составит 500 и менее метров.

При этом ситуация ухудшится из-за сильного снегопада, до 19 мм.

На дорогах ожидается гололедица, снежные наносы.

Ветер будут дуть с юга со скоростью до 15-17 метров в секунду, что может привести к метели.

Участникам дорожного движения следует быть осторожнее, стараться избегать находиться вблизи рекламных щитов, ЛЭП, опасно свисающих конструкций.