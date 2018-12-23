2018-12-23T12:35:26+03:00
Происшествия

В Саратове пассажирский поезд сбил женщину

ЧП произошло на станции «Комсомольская»
Екатерина Семенова
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В Саратове пассажирский поезд сбил пешехода.

Как сообщает специальный корреспондент «КП-Саратов», ЧП произошло в районе станции «Комсомольская» у одноименного поселка в Заводском районе.

По предварительной версии, 34-летняя женщина попала под поезд следовавший по маршруту ЧелябинскАдлер. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Подробности произошедшего устанавливаются.

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