2018-12-23T12:11:41+03:00
Спорт

Команда «Протон-Саратов» проиграла очередной матч и стала аутсайдером турнира

Матч с "Уралочкой" саратовчанки продули всухую
Екатерина Семенова
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Волейбольная команда «Протон-Саратов» вновь потерпела поражение.

Матч между саратовскими волейболистками и представительницами Нижнего Тагила (команда «Уралочка-НТМК») прошел вечером 22 декабря в Свердловской области.

В итоге хозяйки поля всухую разгромили саратовчанок — счет матча 3:0.

В настоящее время «Протон-Саратов» занимает последнее место турнирной таблицы женской Суперлиги. В копилке саратовской команду всего одно очко по итогам шести игр.

Следующая игра состоится 29 декабря с московской командой «Динамо».

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