Команда «Протон-Саратов» проиграла очередной матч и стала аутсайдером турнира
Матч с "Уралочкой" саратовчанки продули всухую
Изменить размер текста:
Волейбольная команда «Протон-Саратов» вновь потерпела поражение.
Матч между саратовскими волейболистками и представительницами Нижнего Тагила (команда «Уралочка-НТМК») прошел вечером 22 декабря в Свердловской области.
В итоге хозяйки поля всухую разгромили саратовчанок — счет матча 3:0.
В настоящее время «Протон-Саратов» занимает последнее место турнирной таблицы женской Суперлиги. В копилке саратовской команду всего одно очко по итогам шести игр.
Следующая игра состоится 29 декабря с московской командой «Динамо».