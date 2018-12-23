«Время идти в кино»: Петровчане сняли клип о любимом кинотеатре
Современник.
В городе Петровск Саратовской области с успехом работает «Киноконцертный досуговый центр «Современник».
По мнению местных жителей, это место является одним из лучших в городе для отдыха, развлечения и приятных встреч с друзьями. Недавно там открылся еще один кинозал, что позволяет увидеть вдвое больше интересных фильмов. Также существует система онлайн-продажи билетов.
Кинодосуговый центр «Современник» оснащен комфортными креслами, а также системой 3D, что позволяет с удовольствием провести время за просмотром мирового или отечественного кинохита. Напомним, что кинотеатр получил новую жизнь пссле визита Вячеслава Володина в Петровск - проект реконструкции был реализован при его поддержке.
В «Современник», который расположен в центре города — на Привокзальной площади, с удовольствием приходят как молодежь, так и люди старшего поколения. Здесь не только показывают кинофильмы, но проводят различные мероприятия на любой вкус.
Волонтеры филиала «Молодежь плюс», участники Молодежного парламента при поддержке администрации Перовского района сняли видеоролик о любимом кинотеатре. Клип «Время идти в кино» призывает горожан не сидеть по домам, а весело и интересно провести время в хорошей компании и посмотреть фильм на большом экране.
Современник.