«Время идти в кино»: Петровчане сняли клип о любимом кинотеатре

СЕГОДНЯ 10:06 2018-12-23T10:12:47+03:00

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В городе Петровск Саратовской области с успехом работает «Киноконцертный досуговый центр «Современник».

По мнению местных жителей, это место является одним из лучших в городе для отдыха, развлечения и приятных встреч с друзьями. Недавно там открылся еще один кинозал, что позволяет увидеть вдвое больше интересных фильмов. Также существует система онлайн-продажи билетов.

Кинодосуговый центр «Современник» оснащен комфортными креслами, а также системой 3D, что позволяет с удовольствием провести время за просмотром мирового или отечественного кинохита. Напомним, что кинотеатр получил новую жизнь пссле визита Вячеслава Володина в Петровск - проект реконструкции был реализован при его поддержке.

В «Современник», который расположен в центре города — на Привокзальной площади, с удовольствием приходят как молодежь, так и люди старшего поколения. Здесь не только показывают кинофильмы, но проводят различные мероприятия на любой вкус.

Волонтеры филиала «Молодежь плюс», участники Молодежного парламента при поддержке администрации Перовского района сняли видеоролик о любимом кинотеатре. Клип «Время идти в кино» призывает горожан не сидеть по домам, а весело и интересно провести время в хорошей компании и посмотреть фильм на большом экране.