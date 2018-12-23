2018-12-23T08:34:50+03:00
Происшествия

Ночной пожар на Геофизической улице тушили четыре часа

На месте работали 29 огнеборцев
Екатерина Семенова
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В ночь на воскресенье, 23 декабря, в Саратове произошел крупный пожар.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании частного дома на Геофизической улице поступило в 23:35.

На место ЧП выезжали 29 пожарных на семи спецмашинах. Они сумели справиться с огнем лишь в 03:24, то есть через четыре часа.

Площадь возгорания составила 400 кв. метров. Пострадал человек.

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