Ночной пожар на Геофизической улице тушили четыре часа
На месте работали 29 огнеборцев
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В ночь на воскресенье, 23 декабря, в Саратове произошел крупный пожар.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сообщение о возгорании частного дома на Геофизической улице поступило в 23:35.
На место ЧП выезжали 29 пожарных на семи спецмашинах. Они сумели справиться с огнем лишь в 03:24, то есть через четыре часа.
Площадь возгорания составила 400 кв. метров. Пострадал человек.