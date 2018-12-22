Отопление в центральной части Саратова восстановлено

СЕГОДНЯ 20:17 2018-12-22T21:04:38+03:00

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Энергетики полностью восстановили функционирование тепломагистрали от ТЭЦ-5 по ул.Горького и Зарубина. В настоящее время теплоноситель подведен к домам, которые находились в зоне ремонтных работ.

Возобновление отопления в МКД зависит от оперативных действий сотрудников управляющих организаций, которые запускают от магистральной сети теплоноситель в дома и распределяют его по внутридомовым системам. Тепловая инспекция «ЭнергосбыТ Плюс» находится с УК и ТСЖ в постоянном взаимодействии. На контроле — все многоквартирные дома. Для обеспечения всех объектов теплом инспекторы службы готовы оказывать любую помощь коллегам из жилищных организаций и в ночные часы.

В ходе круглосуточных работ энергетики заменили 7 метров трубопровода диаметром 600 мм. Восстановительные мероприятия проводились при низких температурах и в стеснённых условиях: в связи с прохождением на участке сопутствующих коммуникаций трубопровод протаскивался под дорогой.

На время ремонта дома, которые попали в зону ограничения теплоснабжения, были переведены на альтернативную схему подачи отопления.

Саратовский филиал «Т Плюс» приносит свои извинения жителям города за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к ситуации. Всем жителям, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса.