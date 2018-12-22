Саратовец Александр Логинов завоевал «серебро» в гонке преследования
Биатлонист Александр Логинов завоевал «серебро» в гонке преследования.
Он уступил норвежцу Йоханнесу Бе, но обыграл Тарьей Бе.
У Александра Логинова четыре промаха, он отстал от Йоханнеса Бе, который также четырежды промахнулся, на 6,2 секунды.
Логинов, который сейчас выступает за Тюмень, а раньше представлял Саратовскую область, заявил в комментарии порталу sportbox.ru, что доволен своим вторым местом. Также он отметил сложные погодные условия, сильный ветер и разбитую трассу.
Третий этап Кубка мира проходит в Нове-Место (Чехия).
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