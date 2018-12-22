По Энгельсу парадом прошли Деды Морозы

СЕГОДНЯ 15:48 2018-12-22T15:56:07+03:00

Из-за низкой температуры участников было меньше, чем в прошлые годы

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По улицам Энгельса прошли Деды Морозы.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», парад главного героя новогодних праздников прошел от школы №33 по улице Горького.

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Дедов Морозов традиционно сопровождали Снегурочки, а также различные сказочные персонажи.

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Возможно, низкая температура стала причиной тому, что парад был не столь многочисленным, как в прошлые годы, и очень быстро промаршировал до центральной площади города.

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Зато горожане вместе со снегопадом массово поддержали праздник, на площадь Ленина пришли тысячи людей.

Сейчас дети катаются с горок и на аттракционах. Началась праздничная программа на главной городской сцене