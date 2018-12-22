В Саратове ожидается метель

СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-22T13:40:26+03:00

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Синоптики областного Гидрометцентра предупредили саратовцев о неблагоприятных погодных явлениях.

Как рассказали «КП-Саратов» метеорологи, сегодня ночью и днем 23 декабря ожидается усиление ветра. Он будет дуть с юга со порывами до 15 метров в секунду.

В большинстве районов будет идти снег, что вместе с ветром приведет к метели. Также вероятно налипание мокрого снега, гололедица.

При этом потеплеет, днем столбик термометра покажет -1-6 градусов.

Участникам дорожного движения рекомендуется соблюдать особую осторожность, ездить только на зимней резине, не совершать резких маневров, сохранять более длинную дистанцию до других машин и т.д.