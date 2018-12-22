Энергетики приступают к восстановлению отопления в центральной части Саратова

СЕГОДНЯ 13:02 2018-12-22T16:47:36+03:00

Потребители были переведены на резервную схему теплоснабжения

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Сотрудники "Т Плюс" начинают собирать схему городской системы теплоснабжения и переключать тепловые сети центральной части города к отремонтированному участку. Затем начнется заполнение участка теплотрассы. Планируется восстановить параметры теплоснабжения в течение нескольких часов от теплосети по ул. М. Горького.

Ранее сроки подачи тепла дважды переносились. Сначала планировалось подключить отопление в 8 утра, затем время перенесли на 15.00

- Специалисты заменили около 7 метров трубопровода диаметром 600 мм. Работы велись в стесненных условиях: из-за сопутствующих коммуникаций новый участок трубопровода протаскивался под автомобильной дорогой. На объекте круглосуточно работают 3 бригады специалистов Территориального управления по теплоснабжению и Центральной ремонтной службы, - завили в компании.

Параллельно энергокомпания ведет мониторинг температуры внутри 15 многоэтажных домов, оказавшихся в зоне ограничения. За каждым объектом закреплен сотрудник тепловой инспекции, который оказывает помощь в переводе дома на альтернативную схему теплоснабжения и регулировке режимов внутридомовых коммуникаций.

Энергетики пообещали всем жителям, дома и квартиры которых не оборудованы приборами учета, что будет сделан перерасчет за период отсутствия энергоресурса.