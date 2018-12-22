Николай Панков: Вместе с жителями защитили памятник нашей истории — склады Рейнеке

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-22T11:44:06+03:00

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Компания «ДОМ.РФ» отказалась от подготовки предложений по комплексу складов Рейнеке для рассмотрения Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации. Это следует из ответа генерального директора «ДОМ.РФ» Александра Плутника депутату Государственной Думы Николаю Панкову.

Как поясняется в письме, такое решение принято с учетом планов Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» использовать склады Рейнеке в качестве культурного центра, включающего выставочные залы, мастерские, кафе и кинозал. Информацию об этом госкомпании предоставило Министерство культуры России.

Напомним, Николай Панков обратился в компанию «ДОМ.РФ» и Министерство культуры с просьбой разъяснить жителям намерения в отношении этого объекта культурного наследия регионального значения. А также выделить средства на его восстановление из федерального бюджета.

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- Спасибо, что жители неравнодушно относятся к сохранению исторического наследия нашей области, подняли эту проблему — защитить от застройки территорию памятника нашей истории. И мы вместе отстояли нашу позицию. Уверен, что люди поддержат только один вариант развития событий – сохранить и восстановить памятник. Если есть планы использовать его в качестве культурной площадки, считаю, эти планы необходимо открыто обсуждать с людьми. Чтобы все решения принимались с учетом их интересов, — подчеркнул Николай Панков.

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